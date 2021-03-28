發展局展開二維條碼樹木標籤計劃　向公眾顯示樹木知識

全港樹木眾多，不論是街道兩旁，還是休憩公園，都見到不同種類的樹木。發展局局長黃偉綸今早(28日)發表網誌，指現正展開二維條碼樹木標籤計劃，向市民顯示更多樹木知識，計劃首階段會製作約一萬個印有二維條碼的「樹牌」，分布全港各區，涉及約100個樹種，料至2022年初會為約20萬棵行人路旁樹木展示二維條碼標籤。

目前全港約有170萬棵由政府負責恆常護養的樹木，其中約100萬棵位於人流車流高的地點。由於分布極廣，政府以「綜合管理方式」管理，由負責個別政府設施或土地的部門負責管理。

發展局樹木管理主任陳婉雯稱，二維條碼樹木標籤計劃透過二維條碼，向公眾顯示更多樹木的知識，例如樹木的品種、屬於原生還是外來物種、樹木特徵、植物趣聞等，有關工作將分階段完成。

負責相關工作的顧問公司代表兼園境師陳元敬說，印有二維條碼的「樹牌」掛在樹上的高度，會配合行人的視線，「樹牌」印有樹木的基本資料，包括樹木的中英文名、學名等。他續稱，「樹牌」主要有兩項功能，當中「樹牌」上印有每棵樹獨有的編號，若市民如發現有問題樹木，可向當局報告，另外市民亦可利用手機掃描「樹牌」上的二維條碼，獲取更多有關樹木的資料。陳稱，二維條碼樹木標籤計劃覆蓋全港，涉及的樹木是位處人流較多的地點，如港鐵站、渡輪碼頭外等。

負責搜集及撰寫樹木資料的中文大學胡秀英植物標本館館長劉大偉表示，編寫出來的樹木內容既科學，又有趣，盼望計劃讓市民對樹木多一份尊重和珍惜。他又分享，香港有一種名叫秋楓的樹木，屬大戟科植物和原生品種，具生態價值，其中一棵在沙頭角荔枝窩生長的秋楓已有逾百年的歷史，被列為古樹名木。