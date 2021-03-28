西貢慘牛全城關注　義工到場送草　頸圈未除難下嚥淚續流

漁農自然護理署冷血懶理動物感受，執意在西貢牛「531」頸上套上追蹤頸圈，令牠連日飽受勒頸「酷刑」至痛苦流淚。經過東網連日關注事件，有心義工亦「睇唔過眼」，今早專程搭的士運送7至8大袋青草到西貢牛531棲息地，向牠「送禮」求開懷，無奈「緊箍咒」未除，即使有青草大禮，531亦難以吞嚥，始終鬱鬱寡歡，淚流滿面。

東網記者今日(28日)再到西貢創興水上活動中心探望531情況，只見531依舊躺於草坪上，無精打采，繼續兩眼流淚。今早牛義工Fanny帶同數大袋青草到場送予牛隻食用。

Fanny是西貢十四鄉村牛關注組成員，一直有關注西貢牛531情況，她坦言眼見531被勒頸而終日流淚不止，感到心痛及憂傷，加上附近草地寸草不生，故今早7至8點時特意乘搭的士，運載8大袋青草到場。

不過，雖然531有食草，但由於頸圈未除，Fanny說，留意到531吞嚥有困難，疑重重的頸圈加重牠低頭食草的負荷，而牠食完草後想躺下休息，頸圈亦卡住牠頸部，令牠不能完全趴下，只見531不時扭動頸部，企圖擺脫頸圈。

Fanny又透露，她今早7時許到場時，見到2名漁護署職員亦有乘車到場視察，但只逗留約10分鐘，期間僅以手機拍攝牛隻，未有接觸531或以手測量頸圈鬆緊度，猶如「做騷」。她大感到憤怒，批評漁護署失職、漠視民意，以不人道的方法對待動物，又批評笨重的GPS頸圈並非甚麽高科技，「你追蹤季候鳥都會用細啲啦，點解要用到咁大咁重？」她要求漁護署定下確實拆除頸圈日期，盡快為531解除痛苦。