樂善堂小學舊校翻新過渡性房屋　供51單位最大420呎

1949年創立的樂善堂小學於前年停辦，辦學團體九龍樂善堂推行樂屋項目，將其改建成過渡性社會房屋，讓51個基層家庭入住，改善居住環境，租期不少於兩年。學校26間課室和活動室改建成51個面積260呎至420呎的單位，供2至3人及4至5人家庭居住，人均居住面積最少70呎。

具備歷史價值的樂善堂小學在改建期間，特地保留校內多項歷史文物，又盡量維持原有結構，包括懸掛牆上勸勉學子「仁、愛、勤、誠」的校徽，臚列當年贊助擴建校舍善長的姓名石碑，以及建於同治13年的龍津石製匾額。

樂善堂總幹事劉愛詩指，該校建築標準與近年落成的新校相距甚遠，負責團隊需因應每個房間的情況改裝，但校舍最大的優點是光線充足，課室和活動室多數設有大窗戶，空氣流通，適合改裝成寓所。至於採光不足的位置則改裝為洗衣房、圖書室、遊戲室和家庭輔導室等共享空間。為增設獨立浴室和廚房，負責團隊在學校有蓋操場添置水泵、水缸、水管等，又在每個單位安裝通風口，以免開放式廚房的油煙和浴室水氣瀰漫。團隊又保留寬敞的籃球場，入住的小孩有玩樂空間。

入住樂屋的家庭需符合兩個條件，一是居住環境惡劣或急需社區支援，二是輪候公屋3年或以上，綜援家庭或收入低於家庭住戶每月收入中位數55%的家庭優先。九龍樂善堂另外推出位於宋皇臺道及土瓜灣道的樂屋項目，提供110個單位，又計劃推出其他項目，增加過渡性房屋供應。