守則列明動物感受比實驗重要　冷血漁護署照施緊箍害慘牛

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，連日來被勒頸至痛苦流淚，惟漁護署執意要待研究結束，方為531拆除頸圈。惟根據漁護署2004年編製的《實驗動物照料與使用守則》，提到若動物呈現超出預期的痛苦，研究人員必須立即減輕其痛苦，並謂減輕動物所受的痛苦較完成實驗項目更重要。但按署方的表現，根本視守則如無物，至今仍堅持研究。有關注團體直言感無奈，批評署方一直重複說辭，質問該署人員「自己有無戴過頸圈」，難以體會531正在受苦。

漁護署早於2004年編製《實驗動物照料與使用守則》，相關守則亦由於近期曾有成員到西貢觀察531的動物權利諮詢小組擬備。守則中第二章清晰列明，「如動物呈現某種或某程度的痛楚或痛苦徵狀，超出建議書所預期，研究人員必須立即減輕其痛楚或痛苦」，該段亦提到「減輕動物所受的該等痛楚或痛苦較完成實驗項目更重要」。守則中亦提及由於動物的痛楚或痛苦感覺難以評估，研究人員必須假設動物與人類感受痛楚的情況相若。

大嶼山愛護水牛協會主席何來指，署方堅持要待研究結束才為531解開追蹤頸圈感，完全當市民意見「無到」，她無奈表示「無辦法」。提到署方稱近日已邀請專家及動物權利諮詢小組的獸醫到西貢觀察531，何直言獸醫非物種專家、「都唔一定岩」，並指「專家都要有常識(Common sense)」，據她多年關注牛隻的經驗，一向自由活動的野生動物戴上頸圈會不適亦是常識。

她續批評，該署連日來重複同樣說辭，質問該署人員「自己有無戴過頸圈」，認為除非他們親身試過戴5小時而沒有不適，他們的說法才有說服力。何又指，署方若是為動物好，必須要選用對動物影響最少的方法，她舉例時提到可在耳牌上加裝微型GPS，並指此類科技已非新事，不明白為何署方要刻意開展研究。