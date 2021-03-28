起底行為禁而不止　鄭若驊稱將立法打擊　學者批後知後覺歎慢板

2019年反修例風波導致社會嚴重分裂，不同陣營人士更互相「起底」，令大眾人心惶惶。律政司司長鄭若驊今(28日)發表網誌，批評在社會動盪期間有網民將個人資料武器化，即使法院已批出禁制令禁止針對警務人員、律師、法官及立法會議員等人士的「起底」行為，惟仍有人公然違反命令，對司法工作和法治構成嚴重挑戰，就此政府將制訂相關法例以防止「起底」，令普通市民的權利亦同樣獲得保障。有學者批評鄭若驊在打擊「起底」的立法工作方面一直後知後覺，形容社會動亂至今已近1年半仍未完成法例草擬工作是「歎慢板」，斥有失職之嫌。

鄭若驊表示，在2019年下半年，多個警察宿舍被示威者大規模圍堵，針對警務人員及其家人，嚴重的滋擾演變成威脅居民人身安全的暴力行為，甚至對他們構成精神困擾，宿舍的設施亦遭大肆破壞。亦有相當數量的網民將個人資料武器化，對警察以及持相反政見的人「起底」。有警務人員及其家人甚至收到恐嚇信件，表示會以殘暴方法傷害他們。由於去年針對律師、法官、立法會議員及其他執行司法工作人員的「起底」行為有上升的趨勢，尤其當他們處理涉及2019年的案件時，情況必須加以制止。法庭分別於前年10月及去年10月已就上述的「起底」行為及滋擾批出禁制令。

鄭指縱使禁制令已生效，仍然有人公然違反命令，相關行為對司法工作和法治構成嚴重挑戰。有見及此律政司向法庭入稟申請就這些藐視法庭個案提控，違法者均認罪並被判罰，包括即時監禁。雖然禁制令所禁制的對象是指定類別的人，但法庭的判辭都有一個共通點，就是指出絕不容忍「起底」行為。她指政府會制訂相關法例，以防止「起底」，令普通市民的權利也同樣獲得保障。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，在前年不少警員及其家屬被「起底」，不少人風聲鶴唳，律政司當時理應即時研究並實施緊急法令保護受害者，批評鄭在立法堵塞漏洞的工作上後知後覺、「歎慢板」，現已難以彌補被「起底」人士所受的傷害。他又指外國早有法例針對「起底」行為，政府早可參考，惟卻要「踢一踢先郁一郁」，現在才修例將「起底」刑事化如「賊過興兵」。

另外個人資料私隱專員公署自2019年6月起至今年1月底，共處理5,560宗「起底」個案，不過當中只有59宗、即約1%涉嫌違反禁制令的「起底」個案轉介律政司跟進。陳認為相關檢控率極低，斥律政司與公署辦事不力，變相難以在現行制度提高阻嚇力，減少「起底」情況再現。