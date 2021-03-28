港鐵票價調整幅度明揭盅　或破天荒減價

統計處明日（29日）將公布去年第四季運輸業名義工資指數，港鐵屆時可根據相關指數啟動「可加可減機制」調整票價，外界關注會否首度出現減價結果。因應家庭住戶每月入息錄得7.19%跌幅，港鐵票價觸及「封頂」機制，港鐵今年或至少需凍結票價，但若果按機制計出今年票價減幅達1.5%或以上，就會出現機制實施以來首度減價。

政府統計處將於明日公布去年第四季的運輸業名義工資指數，是影響可加可減機制結果的數據之一。按可加可減機制，若去年第四季運輸業名義工資指數跌幅大於1.1%，方程式結果就會出現1.5%或以上跌幅，來年就需要啟動減價。

不過，因應前年及去年累積的1.58%加幅，再加上原定在明年追加的1.27%，意味明年港鐵票價或追加2.85%的累積加幅。消息指，就有關1.58%延後加幅，港鐵與政府同意按照現有機制安排處理，有機會順延1年處理，但並不會完全撤銷，具體方案將於明日公布。

議員田北辰早前提到，若去年第四季的運輸業名義工資指數跌幅多於1.1%，港鐵便會減價。去年第三季指數按年下跌1.7%，即使第四季數字有機會改善，預料港鐵亦將會首次減價，減幅達1.5%至1.6%。