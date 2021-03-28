逾30%人疫情下性生活減少情更深　團體指因患難見真情

新冠肺炎疫情肆虐逾年，不少夫婦及情侶因維持社交距離，感情恐受影響。香港性教育、研究及治療專業協會今日(28日)公布1項疫情對港人性生活影響的調查，結果指有逾40%受訪者指懷孕意向與疫情發生前有明顯下降；有逾30%人亦指性活動及性生活水平均有減少，惟與伴侶的情感親密度卻有顯著增加。性生活下降的群組主要包括失業人士及較年長者等，該協會認為性生活是影響生活質素的重要指標，應多關注年長人士面對疫情的適應能力及對失業人士的援助，協助他們面對疫情下生活方式的改變。

調查顯示，有逾40%受訪者指懷孕意向與疫情發生前有明顯下降；另有32.4%人指性生活水平於疫情期間有所下降，其中包括性功能受影響，而性滿意度亦有減弱，惟性生活減少但情感親密度有增無減。調查中僅有不足20%人表示，性活動次數與疫情前相比有所增加。協會認為這是因為情侶或夫婦雙方即便性生活減少，但能一起面對「疫」境、共同面對難關，反而會使雙方感情親密度增加，故出現「性減少，情更深」的情況。

而對於性次數及懷孕意向因疫情下降，已婚人士較未婚人士更為顯著，香港性教育、研究及治療專業協會會長吳海雅就表示，由於已婚者比未婚者壓力更大，或因子女、家庭收入等沉重負擔，影響其生育意願，間接影響性生活。

協會強調，性生活是影響生活質素的重要指標，性生活下降會導致整體生活質素受影響。現時因疫情關係，較年長者、失業人士等受影響程度較大，應多關注長者面對疫情的適應能力，以及加強對失業人士援助；長遠而言，亦應保持身心健康，與時俱進多學習網上工具、多與伴侶溝通，以應對環境突變。