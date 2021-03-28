曾打兩劑疫苗旅客7月到泰國布吉島可免隔離 議員不感樂觀

泰國宣布，由7月1日起曾接種2劑疫苗的旅客入境布吉島不需要隔離。

泰國通過由7月1日起，接種過2劑疫苗的旅客入境布吉島不需要隔離，惟入境時必須出示已接種疫苗的證明，並在機場接受核酸檢測，以及下載可以追蹤行程的手機應用程式。有議員對此持保守態度，坦言對豁免隔離不感樂觀。

泰國政府宣布，由4月1日開始，旅客入境泰國的隔離期將從14天縮短為10天，同時考慮10月1日後曾接種疫苗的人可以不必隔離，但需視這幾個月的疫情發展而定。若布吉島作為試點施行成功，之後可能開放至蘇梅島、清邁等。

旅遊界議員姚思榮直言，與泰國通關不是這麽容易。他明言，儘管近兩三日香港疫情有所緩和，惟泰國疫情發展仍然不明朗，認爲即使雙方商討亦需要時間及消化訊息。此外，他提出即使泰國放寬有關防疫措施，旅客回港仍要隔離21日，反映通關需依賴兩地緊密溝通配合，故對新措施不感樂觀。

他又指，泰國當地僅提供兩種疫苗接種，包括阿斯利康疫苗及科興疫苗，估計若接種上述兩種疫苗的獲豁免隔離的機會較大，認可程度較有優勢，至於本港則仍要視乎7月接種阿斯利康疫苗的進展。