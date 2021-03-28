鯉魚門飲酒遇襲後「吹雞」集結　警再拘11男　印度漢須隔離

警方於本月19日晚上接報，指約70名男子在鯉魚門三家村外集結，警員到場以涉嫌非法集結拘捕17名男子(13至36歲)。案件其後交由東九龍總區反三合會行動組跟進，經情報分析及深入調查後，再拘捕多9名男子(16至43歲)，包括1名持香港身份證的印度漢，涉嫌非法集結。9人已獲准保釋候查，須於4月中旬至下旬向警方報到。

此外，警方調查期間，揭發案件與上月28日凌晨一宗襲擊案有關，當日3名男子在崇信街飲酒時，與另外4名男子因眼神及言語問題發生衝突，隨後演變為打鬥，事後有人疑深感不忿，遂在本月19日「吹雞」到上址集結。警方亦於昨日(27日)以涉嫌襲擊致造成身體傷害，拘捕2名牽涉襲擊案的男子(23及33歲)，他們被帶署扣查。據悉，11名被捕人士均有黑幫背景，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。

東九龍總區反三合會行動組(署理)總督察蕭洛輝表示，9名涉嫌非法集結的被捕人士中，其中1人為較早前被捕而被驗出確診新冠肺炎的巴裔假難民之緊密接觸者，他已被送往隔離至4月2日晚上11時59分，其餘8人則不需要接受隔離。據悉，送往隔離的為被捕印度漢。

事發本月19日晚上8時許，鯉魚門三家村遊樂場附近有多人集結，有人更手持鐵通及木棍等武器，於現場大聲呼喝，途人恐有血案發生，報警求助。東九龍衝鋒隊及觀塘警區反黑組人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法集結」拘捕9名本地男子及8名非華裔男子，其中一名持「行街紙」留港的26歲巴基斯坦裔男子，報稱不適送往聯合醫院治理，其後被驗出確診新冠肺炎，其餘16人則被帶回觀塘警署作進一步調查。