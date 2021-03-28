傷猴棘線仍在　市民批漁護署工作「慢過萬世魔王」

金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，早前漁農自然護理署加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，惹來各界抨擊後終「跪低」將棘線換成普通鐵線，但東網記者視察後發現，現場仍有大範圍未作更換普通鐵線，而被更換的棘線更疑是被隨地丟棄，或因而傷及途人及猴子。有熱心市民今（28日）自發將棘線丟棄，亦有人批評漁護署工作「慢過萬世魔王」。

東網記者今日再到現場視察，發現除了日前更換了普通鐵線的小部分圍欄外，其他棘線圍欄仍未更換，不少猴子繼續在棘線之間攀爬，更有猴子坐在棘線上進食及休息，令人膽戰心驚；不過亦有聰明的猴子在普通鐵線上攀爬，似是想避過帶刺棘線，以防受傷。東網早前建議改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，而直排擋板因為有接駁口，更換膠板會更容易，既透視到內外情況，又可以循環再用，十分環保。

市民謝先生在過去10數天亦有到場關心猴子情況，他留意到漁護署更換了部分圍欄，以普通鐵線更換了棘線，認為算是有改進，可有效防止猴子被刺傷，但認為署方工作太過緩慢，形容署方「做嘢慢過萬世魔王」。他又質疑為何當時只需數小時就可以裝上棘線，但過了數天仍未有全面更換成普通鐵線，「唔知漁護（署）同有關部門諗咩！」

熱心市民楊小姐，無懼刺傷的風險，將疑似由署方清拆並遺留下來的棘線丟掉。她表示，因擔心猴子跳來跳去有刺傷風險，加上假日市民會帶同一家大小到場看猴子，故盡早將其棄之。

楊批評將棘線隨意丟在地上的做法太過份，又指署方只更換一部分普通鐵線並沒有作用，甚至質疑「只係做畀人睇。」