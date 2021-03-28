經濟不景　失業者願減薪20%冀返職場　成畢業生直接競爭者

本港失業率高企，應屆大學生求職更見困難，不少人「一畢業就失業」。有資深人力資源顧問指出，本地經濟持續下行，整體職位空缺大跌，即使是具經驗的打工仔亦未能求職成功，部分更會下調薪金要求10%至20%，變相成為應屆畢業生的直接競爭者，導致他們更難求職。

毅知顧問公司董事總經理周綺萍指出，聘用應屆畢業生需作短時間投資，才可獲中長期回報，因畢業生欠缺工作經驗，僱主必須「搵個人帶住先有生產力」，惟現時經濟不景，大多企業均收縮規模，聘請畢業生的意欲亦隨之大減。

她續指，不少具1至3年工作經驗的打工仔一旦失業，亦會下調薪金要求，冀可盡快重返職場，屆時或與「畢業生人工差唔多」，變相成為畢業生的直接競爭者。她憶述，近期有一名工作7年的空中服務員擬轉行至行政助理或客戶服務員，薪金要求亦只是1.5萬港元，與畢業生相差不遠。

她又提到，現時就讀醫護或工程系的畢業生求職較易，但純粹數學（Pure Mathematics）或物理等則向來較難，以往一般會成為教師或向科研界發展。她認為，若有畢業生未能覓得與學系相關的工作，應「開放啲」，可嘗試其他工種、先任職合約短期工、或調低薪金要求，建議一般畢業生下調5%至10%薪金要求；較難求職的學系則可考慮下調10%至20%。