政府計劃以酒店賓館作過渡性房屋　業界形容唯一出路

香港房屋供應緊張，政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構(NGO)租用約800間酒店和賓館房間作過渡性房屋用途，並將於本周將與業界舉行網上簡介會。有消息指，計劃反應不俗，目前有約2至3幢位於市區的賓館對計劃感興趣，預計可提供約1,000間房間。另有業界人士指，行內大部分人士對計劃感興趣，只因此為業界唯一出路，是「無辦法中的辦法」，才能保留賓館牌照，他日東山再起。

香港旅舍業商會委員薛伯祿指，自疫情開始，旅客數字暴跌，酒店及賓館業大受打擊，面臨生死存亡之境。他稱，不少業界人士只盼能夠保住牌照，繼續經營以度過目前艱難期。

他透露，即使明知賓館參與計劃仍需花費大量金錢進行改裝，如改劃廚房空間及共享空間等，賺取的收入亦僅僅能抵銷人手及租金等開支，賓館仍要支付小部分雜費，如同「蝕住做」，但仍有超過一半業界人士都對計劃感興趣，只因這已經是沒辦法中的辦法。他說，目前業界最關注的仍是計劃詳情，擔心若進行大規模改裝後，亦只能獲得短短兩年租約，之後需要「打回原形，到時唔湯唔水」。

他稱，自己在旺角區擁有一間40間房間的賓館，惟因應目前經濟不景，員工數目由5人大幅減至目前一腳踢，並只能接待因疫情留港的留學生及工作人士，故此自己亦會試水溫，申請將約5間房作過渡性房屋，參與計劃。

目前已有1間NGO與酒店簽訂合作備忘錄，據悉當局正與逾10間賓館酒店聯絡及進行視察，並正擬定備忘錄或合約範本，供賓館酒店及NGO雙方簽訂。