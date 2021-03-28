各界批政府冷待牛隻　市民亦視牛如草芥射傷　促梁肇輝陳肇始下台

繼西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈，馬鞍山昂平再現受傷牛隻，身上有不少疑似「彈孔」的圓形傷痕，疑曾被人當作活靶。愛護動物協會、漁護署及警方亦曾到場，惟漁護署竟無派出獸醫為牛隻檢查。有時事評論員批評署方任由牛隻自生自滅，表現出對動物不聞不問的態度，甚或會影響市民，令大眾不再重視動物權益，而漁護署署長梁肇輝、以及該署上級部門食物及衞生局局長陳肇始亦難逃責任，應問責下台。

馬鞍山昂平流浪牛「1034」被發現時，已遍體鱗傷，其頸及腿部有共約7個與1元硬幣面積相若的傷口，部分傷口仍在淌血。據了解，漁護署獸醫未有到場，並懷疑傷口是由牛隻之間打架造成，受傷牛隻經漁護署簡單治理後已放走。

時事評論員陳雲生批評，當局一直未有妥善處理香港流浪牛的問題，任由牠們自生自滅，正如今次有牛隻受傷，署方竟未派獸醫前往檢查，認為梁肇輝及陳肇始要為事件負上責任，輕視事件，毫不察覺事件已令市民認為他們「連小事都做唔好，大事又點靠你」，長遠影響市民對政府的信心。

陳續指，政府這種對動物不聞不問的態度，不但視動物生命如草芥，更會對市民造成負面影響，令大眾不再重視動物權益，擔憂日後若再有人虐待動物，其他人不會再在意。