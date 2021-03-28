被指兜亂在囚人士私家飯　胡英明稱抹黑懲教屬意料之內

一直關注在囚人士的組織「石牆花」昨日(27日)在社交專頁發文，指近日赤柱監獄部分在囚人士收到私飯後，發現飯盒「打大風，餸菜被弄得橫七豎八」。懲教署署長胡英明今(28日)在懲教署知識管理系統署長博客中向同事發文，認為新一輪抹黑懲教人員行動將會開始，目標是令前線人員失去有效監管能力。他表示支持同事嚴正執法，稱自己面對各種抹黑言論絕不啞忍。

胡英明在文中表示，留意到有社交網站近日接二連三地對懲教人員作出失實報導及指控，企圖抹黑懲教人員及現有保安機制，重申已經強烈譴責有關失實報導及抹黑行動。

他指這些抹黑行動在他預料之內，認為新一輪抹黑懲教人員行動將會開始，而背後目的就是企圖令前線人員退縮，失去有效監管能力，使在囚人士成為最終得益者，他強調絕不會讓這事發生。

他續指，懲教署的人手超過7,000人，認為只要同事以專業態度，並不偏不倚地執行職務，做好監管工作，不用害怕「奸計」得逞。他表示，作為署長，他一定會支持同事嚴正執法，面對各種抹黑言論亦絕不啞忍。