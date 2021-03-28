政Whats噏：勞工界燒埋陳帆嗰疊　鬧爆冇解決房屋問題

政府施政無能、抗疫無力，令市民生活喺水深火熱之中。正如失業率高企，社會上有強烈的聲音要求政府設立失業援助金，但政府竟然逆民意唔肯做，勞工界唔單止鬧爆IQ高但「離地」嘅勞工及福利局局長羅致光，仲炮轟政府冇解決好房屋問題，基層打工仔住都住得唔安樂，仲話會督促政府做好呢方面工作。房屋係本港深層次嘅矛盾，一直都解決唔到，依家燒埋運輸及房屋局陳帆嗰疊，睇嚟佢有得震冇得瞓嘞！

話說喺疫情爆發以嚟，失業率不斷攀升，最新失業率更高達7.2%，逾26萬人失業。失業問題咁嚴重，坊間呢一年嚟要求設立短期失業援助金嘅呼聲不斷，但政府就企硬唔做，搞到勞工界代表吳秋北前排公開狠批羅嘅就業服務被動，亦交唔出任何保就業項目，直斥政府對於失業問題放手不理。

政府同班問責高官嘅民望一直喺谷底徘徊，吳秋北今日(28日)喺一個活動中亦再鬧政府拒設失業援助金，跟住將火頭由失業援助辣埋入房屋，炮轟政府房屋問題長期未解決，打工仔面對「衣、食、住、行」問題仍然困難，尤其喺住得差，仲話未來一定會監督政府做好呢方面工作啊！換言之，咪即係督住陳帆去解決住房問題囉！

吳鬧爆政府多年嚟施政傾向商界，令本港長期面對財富高度集中、資本高度壟斷嘅問題，而且政策制定嘅過程又只會用「重商界、輕勞工」嘅方式聽意見，最終導致依家拒絕改革同改變嘅局面，令打工仔分享唔到經濟發展嘅成果，基層嘅房屋困境問題猶如無底深淵。佢認為喺新時代要改變，要解決資本壟斷嘅問題，敦促政府唔好局限聽財團意見，又指只係一個已僵化、失去活力嘅資本主義唔可以繼續落去，否則好難持續發展咁話。

佢又以房屋問題為例，話如果政府施政唔係傾向商界，一早就有決心勇氣運用《土地收回條例》徵收好多長期空置囤積嘅土地，開展郊野公園邊陲土地同新界土地，從而重奪土地話事權，唔使見住樓價失控而束手無策喇！

根據土地供應專責小組喺2018年發表嘅數據顯示，香港雖然細，但已發展嘅土地只係約25%，當中住宅用途嘅土地更僅有7%，所以唔係冇地，只係政府班官有冇心做嘅問題啫！