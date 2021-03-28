臨時醫院出錯　未單獨隔離輸入疫患　揭染變種病毒

亞博館旁的臨時醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心，錯誤地未有將一名輸入性新冠患者作獨立隔離，病人其後確診帶有變種新冠病毒，當中4名病人曾與該病人在同一病格約20分鐘，他們均須作獨立隔離，並安排作基因排序測試，5人目前情況穩定。

醫管局指，一名初步確診的45歲女病人，於本月26日獲安排送到臨時醫院。由於病人屬輸入個案，按既定程序需接受獨立隔離，以等候覆檢及基因排序測試結果，病人其後確認為確診個案後，但獲安排到有其他確診者的病格接受隔離治療。

約20分鐘後，醫護人員發現該病人的基因排序測試尚未有結果，才立即將該病人轉到另一病格繼續接受獨立隔離，中心於昨日(27日)早上獲悉病人帶有N501Y新冠變種病毒。該病人與另外4名病人入住同一病格約20分鐘，期間未曾離開病床，亦沒有接觸另外4名病人，而病床之間亦有布簾分隔，中心相信其他病人受感染的風險很低。中心非常關注事件，並已向有關病人解釋並致歉。