科大研發深紫外線LED消毒衣櫃　1分鐘內殺滅99.99%病毒

新冠肺炎疫情帶動消毒科技日新月異。香港科技大學的電子封裝實驗室團隊，獲創新科技署的「公營機構試用計劃」資助83萬元，研發新型深紫外線LED消毒衣櫃，可於1分鐘內殺滅衣物上99.99%的細菌病毒，包括新冠病毒，比傳統的紫外線水銀燈更高效及安全，該消毒衣櫃目前已在保良局轄下3間特殊學校試行。

比起傳統的紫外線水銀燈，LED燈的殺菌效率更高、更耐用，而且體積小巧、消毒時間短，也不會釋出有害物質。不過，礙於其照射角度較窄，加上依靠單層反光杯，反射效果有限，因此一直未有被廣泛應用。

科大機械及航空航天工程學系講座教授李世瑋領導的研究團隊，成功研發新型深紫外光消毒衣櫃，其配置多層矽反光杯及特殊塗層，有效提升深紫外線的反射幅度近兩倍，能於1分鐘内殺滅99.99%細菌病毒，包括新冠病毒，團隊現正就此申請專利。

保良局現時有3間特殊學校試用該款消毒衣櫃，參與計劃的保良局余李慕芬紀念學校宿舍副舍監麥秋明表示，平日消毒學生的玩具、圖書都頗花時間，無論是積木或是拼圖，都要一顆顆消毒。消毒衣櫃只需要一分鐘便完成，大大減輕他們的工作量，也能提升學生的衞生意識、培養消毒習慣，從而保障師生的健康。