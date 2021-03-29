油尖反黑拘3漢　涉2宗「傷人」案

警方根據調查拘捕3名男子，他們涉嫌2宗「傷人」案件；油尖警區反三合會行動組雷家雋督察，今日(29日)凌晨零時許，在尖沙咀警署向傳媒講述案情。

3月12日凌晨零時許，一名姓施(32歲)男子駕駛房車，駛至尖沙咀金巴利道40A號對開時，一輛可疑私家車突然踩油衝前將施的座駕截停，2名持刀大漢跳落車，並用刀及錘扑向施的座駕，施褪車圖突圍，惟失控鏟上行人路撞毀一消防栓，由於撞擊力猛烈，房車右車門被消防栓劏開，2刀煞把施由車上拉出車外狂斬，2人得逞後跳回私家車絕塵而去。警方接報趕至現場，施手部被斬傷，鮮血濺落地面，救護員替其包紮後送院救治。事件中，一輛泊於路旁的跑車被波及撞毀車門。警方經初步調查後，把案件列「傷人」，交油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

另外，3月26日早上7時37分，一名姓馮(23歲)男子在金巴利道一帶截乘的士，未幾，一輛私家車尾隨至柯士甸路1號對開將的士截停，3名大漢分持利刀、鐵錘及斧頭等落車撲向的士。惡漢二話不說扑爆的士「大銀幕」及多面車窗，其後又打開車門，強行將同姓馮(60歲)的哥及男乘客扯出車外，向二人動武圍斬。惡漢得手後登上私家車逃去無蹤，受傷兩人則癱坐在地，由途經駕駛者協助報警。救護車到場將兩人送往伊利沙伯醫院治理，警方將案件暫列傷人，交油尖警區反三合會行動組跟進，正追緝涉案3名年約30歲男子，身高約1.7米，案發時身穿深色上衣及褲。消息指，的士男乘客事發前疑由附近一夜總會步出，不排除曾與人發生糾紛遭報復。