何志平專欄：不散之筵席

去年3月尾，新冠病毒疫情在美國東岸大爆發，死亡人數劇增。紐約大都會看守所實行緊急措施。有多人染病，被消失了。律師「阿廷」策劃身邊數人入稟法院，以疫情及個人高危為由，再度申請保釋就外。老銀行家「海姆」因多病纏身，一下子便獲批准了，明早便可回家去，今晚興奮得失眠，扯着「積克」教授在鄰床東說西聊。

海姆評論着他的老本行說：「你們可知道美國最重要的品牌是啥？民主制度？美國夢？軍事力量？荷里活？都不是！是那張2.61乘6.14英寸，寫着『聯邦儲備券』字樣綠色的一張紙，叫做美元的東西！每年有1.5萬億美元在世界各地流通，更佔各國中央銀行外匯儲備的三分之二。美元從1920年左右便開始超越英鎊為國際貨幣。之後的一個世紀裏，以美元為基礎的美國經濟是全球貿易的主導者，都以美元結算，而全球有一半國家的貨幣都跟美元掛上鈎。美國更因此而肆無忌憚的發行國庫債券，知道國際市場上一定有買家的。這使美國可以從世界各地借套廉價資金，將美國建設為超級大國，更縱容政府豪氣的花錢超支，築起昂貴的美國夢，讓全世界來買單！所以我們能夠以今天22萬億美元的龐然大債為傲！」

積克接着說：「當今美國力量的最重要來源，不僅是其軍事力量，而是美元對全球貨幣體系的霸權。 如果不是因為美元的特殊地位，美國將無法維持政府的赤字，也無法維持每年近一萬億美元的國防綜合體，為美國和世界其他許多國家提供安全保障。這只有在我們的經濟強勁的情況下才能持續，而經濟只有在美元保持其戰略地位的情況下才能繼續強勁。在過去的半個世紀中，美國一直陶醉在自己一手建立的國際規則體系，宣揚着自由貿易，放任的資本主義，航行自由，和民主人權的承諾。但近20多年來，徒勞無功代價不菲的連場戰爭，推翻和取代別人的國家和政府，花掉了6萬多億美元，換回來的是甚麼？貿易全球化又未能為勞苦大眾實現預期的紅利。世界都對美國作為和平、安全與人權保證者和領導地位的信心已動搖了！」

海姆繼續說：「60年代，歐洲人不滿被要求支撐美國的生活水平並補貼美國的跨國公司，從美國金庫中撤出他們的黃金儲備，導致美國總統尼克遜摒棄了美元的黃金標準。之後伊拉克的侯賽因、利比亞的卡達菲、委內瑞拉的查韋斯和伊朗的哈梅內伊，都要以其他貨幣來買賣石油，結束美元霸權，但他們全部都被政變拉下台來，不得好死！還有，2008年全球金融風暴後，聯合國發表一份着眼於全球發展挑戰的報告，稱美元不是穩定的價值儲存工具，呼籲建立一個以更具流動性和獨立性工具為基礎新的全球儲備系統。2011年，國際貨幣基金組織總裁斯特勞斯‧卡恩（ Strauss-Kahn），呼籲建立一種新的世界貨幣，稱成員國在國際貨幣基金組織持有的特別提款權『SDR』的儲備可以在國際貿易中代替美元。當年5月，卡恩在紐約機場被捕，控以強姦和性騷擾，他馬上辭職不幹後，控訴便被按下來了！」

積克馬上哈哈大笑的把我拍醒說：「和你一樣！你們中國的『一帶一路』倡議，帶着中國企業，走到非洲去用人民幣開發能源，又到俄羅斯買油氣股權，嚴重挑戰美元霸權，放過你才怪！觸犯了美國紅線，都會以一個莫須有的罪名，把你被弄得身敗名裂，家破人亡的啊！」

我矇矓的回他們：「在過去的6個世紀中，6種貨幣曾擁有全球儲備的地位，葡萄牙的、西班牙的、荷蘭盾、法國法郎、英鎊和1920年至今的美元，各領風騷80至100年，與其國家的國際地位的興衰相對應。天道循環，自食其果，怪不得別人的。」

天下無不散之筵席！

這專欄3月31日後便擱筆了。如蒙青睞，可上www.cpho.hk續緣。