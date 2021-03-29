IVE師生製8K畫質虛擬展覽　市民在家可欣賞海事博物館館藏

香港海事博物館紀錄海事歷史及文化遺產，為讓市民足不出戶都能欣賞館內的展覽藏品，海事博物館早前邀請香港專業教育學院（IVE）師生合作，以8K高解像度的360度鏡頭，拍攝博物館展覽，製作互動短片，令市民安坐家中，亦猶如置身其中欣賞館藏。

IVE李惠利院校跨學科學系講師區靜雯指，本地不少文化藝術活動在新冠肺炎疫情下均出現新常態，例如以網上及實體同時進行。網上方面，例如舉辦虛擬導賞、網上展覽、互動講座等吸引觀眾。

為配合行業發展及令學生掌握新技能，IVE資訊科技等學科的師生，製作多項提升博物館數碼化體驗的項目，汲取經驗。其中多媒體、虛擬實境及互動創作高級文憑學生運用8K高解像度的360度鏡頭，拍攝海事博物館的展覽品，製作虛擬導覽。

短片內容是由博物館精選的7件展品，包括擁有逾250年歷史的「廣州十三行洪氏卷軸」，紀錄了自1757年乾隆皇帝下令開放廣州「一口通商」，形成外國洋行林立的「十三行」商館區場面；由英國海軍於1846年繪畫的海圖「從錨地張望」，繪畫了香港海港景致，令觀眾觀賞19世紀九龍半島的景色。

有份參與製作的2年級生陳柏希表示，由於專門製作360短片的相機有多達6個鏡頭，每拍攝一張相片都要確保所有鏡頭對焦穩定、光線充足，團隊用了一整天時間拍攝博物館現場環境，再用上一個多月後期製作，而現時短片已上載至海事博物館網頁。

另外，IVE學生正創作一款網上遊戲，遊戲以博物館《「不是天生一對」當人造物件掉失於大自然》展覽為題，要求玩家將海灘垃圾與外貌相似的天然物種進行配對，例如發泡膠生果網配對白化珊瑚、生鏽的汽水罐配對浮木等，望引起玩家對環境污染的關注。