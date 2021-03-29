東方日報A1：應屆畢業萬人失業　職場死結

本港過去兩年接連爆發反修例示威及新冠肺炎，社會動盪不安，打工仔飯碗難保，大學生就業更見困難。政務司司長張建宗昨表示，15至24歲青年的失業人數高達3.55萬人，當中約一萬人是應屆畢業生，即幾乎每3個失業青年便有一人是畢業生。青年失業情況嚴重，惟去年一個科技界的職業博覽收到7萬份履歷表，卻僅聘得200人，出現「有工冇人做，有人冇工做」的現象。業界人士認為或因大學培訓的人才，與實際所需出現落差；有議員批評港府培育科技人才方面落後，加上不少大學生曾支持黑暴亂港，令企業拒聘近年畢業的大學生，加劇求職困難，建議當局加強職業教育。

張建宗昨於網誌指出，最新失業率飆至7.2%，是2004年以來最高，當中應屆畢業生因缺乏工作經驗及資歷尚淺，在現時的經濟環境較難覓得工作，認為只要香港疫情受控，經濟活動便有望進一步恢復動力，有助紓緩勞工市場壓力。

他續指，為紓緩失業情況，當局較早前已在防疫抗疫基金預留66億元，兩年內創造約3萬個有時限職位；並於新一份財政預算案宣布再開設約3萬個有時限職位。截至上月底，當局已開設約3.1萬個職位，當中逾1.8萬個已入職，其餘約1.3萬個職位的招聘工作亦已展開或將於短期內展開。他又指，已創造的職位中，約一萬個是特別為應屆畢業生和青年人而設。

青年失業嚴重，惟港府推動科研成效不彰，加上近兩年暴疫重挫經濟，不少港人移民他鄉，加劇人才流失問題。香港科技園公司行政總裁黃克強在電台節目指出，港府有為相關廠家提供金錢資助，科技園公司亦會以低於市值價錢向廠家提供用地，建造先進製造或數據製造中心等，惟本港過去20年均較缺乏科技人才，形容人才有少許「挖空」。

黃續指，科技園去年曾舉辦網上職業博覽，多間公司共提供1,100個職位，共收到7萬份履歷表，最終卻只聘得200人，或因公司需要聘請的人才，與大學培訓的人才出現落差。他又提到，以往工業佔香港的本地生產總值達20%以上，現僅佔百分之一點幾，認為本港未來需要以科技推動「再工業化」，如發展自動化工業等，可令產業更多元化。

議員葛珮帆指出，本港畢業生求職困難，除經濟下行外，亦關乎2019年反修例事件，不少大學生支持黑暴亂港所致。她解釋，事件影響本地大學生形象，有企業老闆曾表明拒絕聘用「呢幾年（畢業）的大學生」，因擔心他們性情較為偏激。她認為，並非所有大學生均支持違法行為，情況令人憂慮，惟重建信心需一定時間。

對於本港科技人才不足，身兼立法會資訊科技及廣播事務委員會委員的葛批評，港府培育科技人才緩慢兼落後。她解釋，內地的部分城市已把人工智能及編程等內容，放至中學課程；不少國家亦設有職業教育，學生可及早進行生涯規劃並到企業實習，畢業後較易求職，但本港普遍視大學為更優越的出路，看輕職業教育，導致本地科研等專才不足，促當局加強職業教育。

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