東方民調：垃圾圍城群鼠擋路　公帑枉花清潔做騷

港府滅鼠無能，雖然不斷引入新科技，惟成效欠奉，鼠患指數仍屢創新高。食物環境衞生署去年更接獲逾萬宗鼠患投訴，當局又再斥資擬展開新試驗計劃。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府滅鼠假大空，措施「離地」閉門造車，使冤枉錢，成效更不如民間小智慧。香港環境衞生欠改善，垃圾圍城鼠蹤處處，受訪者更不滿食環署高官失職仍可升職加薪，炮轟港府高薪養廢官。

老鼠肆無忌憚在各區橫行覓食，帶來衞生及健康隱患。食環署去年接獲逾萬宗鼠患投訴，2021至22年度再斥資約2.5億港元滅鼠，並計劃再利用新科技，在荃灣楊屋道街市推出先導計劃，透過應用物聯網技術部署鼠餌盒等加強滅鼠。有議員批評當局常稱加強滅鼠，但仍不時有市民投訴鼠患問題無改善，回家時更要與鼠爭路。有滅鼠專家憂當局花額外成本，對鼠患問題亦「知而不行」，效益成疑。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網APP及街頭問卷形式，成功訪問303名18歲或以上市民，結果顯示，對於港府花大量公帑引入新科技滅鼠，但去年仍接獲逾萬宗鼠患投訴，52%受訪者批評港府只識使冤枉錢，效益存疑；25%斥當局滅鼠閉門造車，不及民間智慧；17%揶揄屢敗屢試，當局滅鼠措施離地。

疫區及街市多次大清洗，很快再現鼠蹤，60%受訪者直斥是門面工夫，垃圾依舊堆積；20%轟治標不治本；16%質疑清潔做騷求其洗。

鯉魚門度假村檢疫中心爆鼠患，有老鼠在醫療垃圾袋中覓食，53%受訪者斥滅鼠不力，公共衞生烏煙瘴氣；26%憂增播疫風險；15%認為社區鼠患響警號。

多區遍布垃圾，有垃圾站垃圾箱不足經常爆滿，62%受訪者批評部門不作為，成老鼠溫床；18%歸咎配套設施不足；16%直指香港衞生環境無改善。

香港鼠患指數屢創新高，已累計15宗大鼠戊肝傳人個案，36%受訪者斥當局滅鼠執行力度不足；35%批評港府滅鼠假大空；17%揶揄國際金融中心淪鼠病之都。

對於食環署前署長劉利群滅鼠不力，仍可升職加薪，70%直斥港府高薪養廢官；14%轟尸位素餐「hea住做」；12%直指滅鼠不力遺爛攤子。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府滅鼠不力，公共衞生烏煙瘴氣，社區鼠患響警號，當局卻束手無策，直斥部門不作為，釀香港國際金融中心淪為鼠病之都。