憂長假後疫情反彈　專家指暫不能放寬措施　清零須等多4周

新冠肺炎疫情近日有緩和迹象，有專家表示距離「清零」已是「臨門一腳」。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(29日)在電台節目表示，本港疫情處於關鍵時候，若疫情持續受控，沒有新增源頭不明病例，或連續多日零本地確診，才有條件考慮放寬限聚令或部分處所的營業限制，但他預料不少市民會在復活節5天長假期內與親友聚會，而觀乎過往每次長假期後，疫情均有反彈，故認為現時未是時候放寬社交距離措施。

曾強調，本港疫情一定要「守得好」，建議酒吧業界等可提早準備復業安排，例如改善店內鮮風系統，而政府則要盡早提出放寬措施的準則。對於要求酒吧顧客戴口罩、用飲管飲酒的建議，他抱有懷疑，質疑實際上難以執行，且執法部門亦未必能頻密巡查。

呼吸系統專科醫生梁子超亦表示，第4波疫情首次出現本地源頭不明個案持續下降軌道，連續兩周都以超過一半的速度下跌，顯示本港疫情正向好，但不能掉以輕心，認為不應太快放寬社交距離措施，要再視乎下星期的情況，源頭不明個案是否變零或變成間中才出現的常態，避免疫情反彈，前功盡廢。而個案「清零」要再看4個星期，社區隱性傳播鏈才算截斷。

他建議在復活節假期，若疫情持續好轉，才考慮放寬部分風險較低的活動，當局應在假期後，一定要看到源頭不明個案持續不斷下降，才有空間陸續放寬措施，但同時要做好準備，如何減低爆發風險，以及一旦爆發，如何能第一時間介入。

對於有報道指，童軍總會上周六(27日)在尖沙咀香港童軍中心，舉辦數十人的私人聚餐，曾祈殷指出，從防疫抗疫角度，市民應保持忍耐，並深思可否以其他方式，例如將活動改在網上進行，取代面對面聚會，至於執法問題則應交由相關部門解說。他又謂，現時疫情已經處於低位，有望「清零」，但如果又有群組爆發，難以估計受影響範圍，不希望疫情繼續「留有尾巴」，令疫情持續不斷。

另外，曾建議政府應在確保疫苗供應充足的前提下，主動為市民提供更多接種疫苗的誘因，包括生活、旅遊及工作便利，而不是提供金錢誘因，以提升本地接種率。對於一批在港的BioNTech「復必泰」新冠疫苗出現瑕疵，導致港府煞停所有接種中心接種「復必泰」疫苗，曾表示，不覺得涉及系統性問題，指全球都無出現類似香港的問題，相信今次只是個別事件，呼籲市民毋須太擔心，他亦建議當局考慮購入只需接種一劑的新冠疫苗，讓害怕打針的市民更願意接種。