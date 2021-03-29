運輸署網上預約服務　今起擴至所有駕駛執照

運輸署今日(29日)表示，網上系統預約到各牌照事務處櫃位辦理的服務，即日起擴展至所有駕駛執照申請，包括正式駕駛執照(新領)、暫准駕駛執照、學習駕駛執照、駕駛教師執照、免試簽發正式駕駛執照、臨時駕駛執照及駕駛考試(私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車)，可供預約的期間為10個星期。同時，「智方便」用戶亦可透過系統網上預約牌照事務處櫃位服務。

署方指，申請人在已預約時段內，只可辦理1宗上述駕駛執照的申請。值得注意的是，網上預約學習駕駛執照(商用車輛)及駕駛考試(私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車)的櫃位申請服務，只適用於香港牌照事務處及九龍牌照事務處，而免試簽發正式駕駛執照及臨時駕駛執照申請，則只可預約於香港牌照事務處辦理。

因應新冠肺炎疫情，市民在進入各牌照辦事處前，均須先用手機掃描「安心出行」二維碼(QR Code)，或登記姓名、聯絡電話及到訪的日期和時間，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。各牌照事務處的服務時間為星期一至五，上午9時至下午5時(公眾假期除外)。