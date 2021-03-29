黎智英還押第88日　壹傳媒高層探監

壹傳媒黎智英先後被控欺詐及違反《港區國安法》，早前被終院撤銷保釋後，一度向高院申請保釋但再次碰壁，現時仍於赤柱監獄還押，至今日(29日)已被還押第88日。今早有壹傳媒高層前往探監，期間苦皺眉頭且不發一言，疑與黎急謀對策救亡。另因去年民主派「35+」初選而被捕的47人，部分人亦還押上址，其親友早上到場探望。

今早9時10分，《蘋果日報》前聯席副社長鄭明仁與英文版執行總編輯盧峯，結伴到上址探黎智英，其中鄭手執一個環保袋，未知內裏是否放有給予黎的物件，2人憂心忡忡未有發言，於排隊登記探視時，他們不停低頭交談，其後登上前往探監的接駁車進入。約1個半小時後，他們探視完畢離開，被問到黎的最新情況，鄭明仁指：「佢大部分時間都係睇書，睇靈修嘅書」。

現年73歲的黎智英被控欺詐及違反港區國安法「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，上述兩案均會在今年4月16日於西九龍法院再訊。至於前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案，黎智英與另外8名泛民人士被起訴，案件亦已於上月16日開審，法庭於本月10日裁定所有控罪表證成立。

另外，早上7時45分起，陸續有泛民人士到場，探望因「35+」初選被捕並還押的人士，包括前議員涂謹申及陳淑莊。早上8時20分左右，郭家麒太太、岑敖暉太太余思朗及朱凱廸太太亦到場，3人於10時15分離開。