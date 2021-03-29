水塘垂釣下月1日起全年開放　包括船灣淡水湖及大潭水塘群

鑑於市民對垂釣的興趣日益增加，而水塘是其中一個熱門的垂釣地點，為讓持有效釣魚牌照人士在不影響食水供應及安全的前提下，可全年享受釣魚樂趣，水務署今日(29日)宣布，將於4月1日展開放寬水塘釣魚期的先導計劃，容許持有效釣魚牌照人士，於今年全年在船灣淡水湖及大潭水塘群垂釣，即大潭上水塘、大潭副水塘、大潭中水塘及大潭篤水塘。

署方將透過先導計劃，評估放寬釣魚期對水塘環境及水塘內魚類種類和數量的影響，並會在先導計劃結束後作出檢視，以制訂長期實施方案，同時會緊密監測水塘的水質，定期抽取樣本進行化驗。如欲到水塘釣魚的人士，須先向水務署申請牌照。申請人必須年滿13歲，費用為33港元，有效期為3年。

為防止因過度捕魚而影響水塘環境及水質，持有水務署釣魚牌照人士過往只可在每年9月1日至翌年3月31日的釣魚期內在水塘垂釣。

釣魚人士在水塘垂釣時須遵守釣魚牌照的條件及規限，相關人士要保持集水區、引水道及水塘範圍清潔，切勿將垃圾或物件隨地拋棄或擲入水塘，或在集水區、引水道或水塘嬉水、游泳、清洗及放生動物，包括魚類等，以保障食水安全及公眾健康。污染水塘屬違法行為，一經定罪，可被處罰款最高5萬港元及監禁2年。