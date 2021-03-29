駁錯渠逾11年未解決　申訴署批屋宇署歎慢板

申訴專員公署今(29日)宣布，已完成政府處理私人樓宇污水渠錯誤接駁至雨水收集系統(「駁錯渠」)問題的主動調查，並指出屋宇署及環保署有不足之處，同時提出8項改善建議。

就屋宇署不足，公署調查發現，屋宇署有嚴重延誤處理「駁錯渠」個案的情況，當中有2宗「駁錯渠」個案逾11年未獲解決。公署稱，延誤原因包括屋宇署的監察機制未能發揮預期效用；該署未有及早展開調查、未有妥善分配人手處理個案、未有果斷執法，以及未有主動向「三無大廈」提供協助。

翻查報告，2宗拖超過11年的個案均因負責職員被調配處理其他個案而耽誤至少3年的進度。其中一宗個案屋宇署於2009年經環保署轉介，指大廈的地下渠管或沙井駁錯，並於翌年3月進行檢查，確定大廈地底污水渠管錯駁至公用雨水井，並向大廈業主立案法團發勸喻信，惟其後因負責職員被調配處理其他涉及樓宇安全及更迫切的個案，令到個案出現4年零進展，最終更拖延至今年1月才解決。

此外，公署認爲，環保署即使按《水污染管制條例》調查「駁錯渠」個案有實際困難，但仍應盡可能對違法者執法，減少污水流入近岸造成污染。公署曾徵詢部門意見，探討以環境證據申請進入處所手令，以展開深入調查及搜證的可行性等，認爲該署應檢討《水污染管制條例》，考慮修訂相關法例，提升部門執法能力。

樓宇污水渠錯駁至樓宇或公用雨水渠排水系統是本港沿岸水質的主要污染源之一，「駁錯渠」令未經處理的污水流入海中，造成污染及產生臭味。現時，環保署及屋宇署分別按《水污染管制條例》及《建築物條例》跟進「駁錯渠」個案，渠務署則會協助調查。