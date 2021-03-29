西九M+非雜貨店　當局指展品若裁定違法會依法處理

西九文化區M+當代博物館(M+)將於年底開幕，西九文化區管理局董事局今日(29日)透露，M+是香港營運的公共博物館，故所有展品的展出都要符合香港法律、《基本法》，以及不會違反《港區國安法》，同時亦會以研究和學術為基礎，覺得當代藝術有好多種，而館方也會致力維持專業、客觀、持平的標準及尊重本港宗教、種族和族裔的文化。

在管治方面，當局指整個過程都非常嚴謹，更指比起外國的著名博物館，M+的藏品審查是最為嚴謹。有關內地藝術家艾未未展品爭議，當局指有關相片被指不雅，亦有評論認為M+「跪低」，惟其實照片從未決定是策展的一部分，因他們展出的展品要由一個主題串連，否則會像雜貨店。

被問到會否展出涉事作品時，當局指現階段不會作出判斷，惟表示若涉事作品被駐港國安公署或警方國安處裁定為違反港區國安法，館方會依法辦事及積極商量配合有關工作。當局又重申，一切決定會在守法和專業客觀持平下進行。

至於館方日後暫預料有約四分之一、即8,000件展品為本地藝術家作品，惟當局指有關比例並非硬指標，將來可以調整。當局又回應2012年以超過1.7億港元向瑞士收藏家希克購入藏品是否太昂貴，指當年是與上海競逐後，才成功購入藏品，當年專家評估藏品價值13億港元，相信現時的價值最少倍增。