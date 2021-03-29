傳港台節目再被抽起　學者轟浪費公帑促「執咗佢」

香港電台(港台)這是繼早前抽起粗口樂隊訪問和原定本月11日晚播出的《議事論事》後，今日(29日)再有消息傳出，指原定今晚播出的《鏗鏘集》被抽起，內容涉及資助大學學生會「斷莊」現象，當中包括訪問了中大學生會當選內閣「朔夜」成員。有學者炮轟港台多次抽起節目是浪費公帑，加上現時資訊氾濫，變相削弱港台的職能，「不如執咗佢仲好啦」！

有消息指，原定今晚播出的《鏗鏘集》會被抽起。據了解，有關方面在今早接獲通知，要求停止製作及抽起。據悉，節目探討資助大學學生會「斷莊」的現象，訪問對象不單止中大學生會當選內閣「朔夜」成員，還有議員容海恩和劉國勳等人士。惟翻查港台的節目時間表，涉事節目仍然顯示於今晚8時的播放時段內。若消息屬實，即這是廣播處處長李百全上任後，第三個被抽起的節目。東網正向港台方面查詢事件。

對於港台製作的節目接二連三被抽起，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為情況反映有關製作團隊在試底線，指員工無理由不清楚其所服務機構的編輯方向。陳又炮轟港台多次抽起節目是浪費公帑，雖然早前有傳要節目組自付被抽起節目的製作費，惟意見亦只流於傳言階段，公帑仍在為不達標的節目「埋單」，認為港台近年的質素下降，又未盡其公營廣播機構的職能，加上收視愈來愈低，及現時市民獲取資訊的渠道很多，直斥「港台執咗佢仲好啦」。

立法會資訊科技及廣播事務委員會主席何君堯則表示，相信李正在執行對節目把關的工作，又指委員會將於4月底有個關於港台的檢討會，屆時會檢視其是否仍符合公共廣播機構的職能和要求、在宣傳廣播的架構上又有否重疊等，若最終結果是已失去其成立的原意，認為應當進行改革，如把港台與政府新聞處合併等。惟何亦不排除若檢討後認為港台無藥可救，「執咗佢」是最極端情況的選擇。