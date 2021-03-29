酒吧業界願飲管飲酒換盡快復業　指已無反抗餘地

本港新冠肺炎疫情連日錄得單位數字確診，社交距離措施本周三（31日）屆滿，適逢復活節5天長假期將至，消息指酒吧有望復活假後復業，前提需要接受港府提出防疫條件，包括用飲管飲酒及加設空氣清新機。有業界表示已無反抗的餘地，行內有不少經營者需借錢交租，如再不復業，恐掀起新一波倒閉潮。另據悉，當局或由本周四(4月1日)起，放寬戲院入座人數上限，而公眾泳池及泳灘亦有望重開。

食物及衞生局局長陳肇始、商務及經濟發展局局長邱騰華和民政事務局局長徐英偉今午（29日）3時30分就最新社交距離措施會見傳媒。

酒吧業協會主席錢雋永指，早兩日收到食環署副署長黃淑嫻來電，諮詢業界如復業可提供甚麼防疫措施，錢指業界現時可提供與餐飲處所一樣防疫措施，包括安心出行、從業員兩周一檢等，惟他指食環署仍然覺得不足，要求顧客用飲管飲酒及加設空氣清新機。

錢指，業界3個月前曾反對用飲管飲酒，惟現時已無反抗的餘地，只能二話不說答應條件，望可盡快復業。他又指，今次來電是近幾個月來首次，認為當局正「試水溫」，望明日（30日）行會上可討論及參考。

政府早前宣布將一系列如4人禁聚令、食肆4人1枱等防疫措施，延長兩周至本月31日。