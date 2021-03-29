勞工界批外判合約出現同工不同酬　促政府補貼工友薪金差額

部份公屋屋邨的保安及清潔工向工會反映，其薪金與政府公布的款額有落差。

政府於2020年12月發表《就政府服務承辦商非技術僱員自2019年4月1日起實施的改善措施的檢討報告》，惟仍有不少措施未能充分保障工友。勞工界議員陸頌雄指，在新制及舊制的交接時期，出現同工不同酬的情況，故提出多項改善建議，促政府補貼工友之間的薪金差異。

陸頌雄表示，雖然報告顯示，非技術僱員的承諾時薪中位數從36.7港元增至45.5港元，整體上對外判保安及清潔工友，都有可觀的增幅，但他卻不時收到部分公屋屋邨的保安及清潔工友反映與政府所公布的存在落差。陸指，勞工處及較採用較多非技術僱員合的的4個政府部門，除了房屋署外，食物環境衞生署、康樂及文化事務署及政府產業署已超過8成為新制外判服務合約，但而房委會轄下公共屋邨的186份外判服務合約中舊合約仍有94份，佔總數約50.5％。

陸批評現時房屋署的外判合約種類繁複，又約有一半外判合約是以舊合約條款生效，最後一份需於2024年3月才屆滿，令舊制聘用的工友及不能受惠於新制，薪金長期處於滯後水平。社區、社會及個人服務業總工會理事長鄧焯謙表示，曾收到天水圍天晴邨一批舊合約聘用的清潔工友求助，稱疫情期間工作量大為增加，月薪只有10000港元，較鄰近屋邨以新合約條款聘用的工友收人少約3000元，出現嚴重的同工不同酬情況。鄧指同工不同酬會令前線工友士氣下降，出現離職潮甚至令服務質素下降。

陸提出7項建議措施，包括要求勞工及福利局進一步檢視有關以舊合約條款招標的非技術僱員的薪金水平，若薪金水平低於新制外判合約同類工種的薪金中位平均數，則由政府直接向工友提供薪金補貼，以缩窄同工不同酬的差距；為保障工人薪酬水平貼近市場水平，政府可要求服務承辦商訂定工人工資不低於行業的最新工資中位數；非技術外判僱員入職後均享有14天年假及17天公眾假期；非技術僱員即使工作未滿一年而離職，亦可按比例取得合的酬金，以增加對政府外判工的工資保障，以及規定服務承辦商於合的結束時，除非與員工另簽新的，否則等同自動結束僱傭關係並需支付員工遭散費等等。