五旬倉務員涉觸碰女兒私處　認非禮還押候判

五旬倉務員與15歲女兒同睡一床時，替女兒暖腳後疑按捺不住乘機非禮女兒，先掀起女兒睡裙，再以手指觸碰女兒私處。女兒驚醒但佯裝睡覺，期間看見父親正在用手機且出現色情廣告。她在父親離床後，隨即上網求助其後告知母親。倉務員事後被捕，今（29日）在區院承認一項非禮罪，還押至5月11日判刑，期間待索閱其心理報告。

被告C.S.T（51歲）於內地出生，過往並無案底。辯方求情指被告一時失去理智犯案，事後已十分後悔及感羞恥，希望服刑後能與家人再一同生活。辯方又指被告妻女已原諒被告，並撰寫信件替他求情。X的評估報告則指其感受複雜，她提及「我覺得好嬲，點解爸爸會咁做，但我唔想知答案，知嚟無用，因為已發生，惟有算數」，但其後指「佢可能都有苦衷，佢可能都覺得對我唔住，其實佢都對我好」。辯方冀法庭考慮是次只屬單一事件，亦無涉及暴力，望可輕判被告。

案情指去年1月5日，X與被告同躺於床上，兩人玩耍一會後，X表示小憩一會，X因為腳冷，遂把腳放在被告的腳上取暖。X入睡期間，被告數次用膝蓋分開X雙腿，並掀起她睡裙觸碰X臀部，並撫摸其肚，X以為被告替她按摩，沒有多加理會。被告其後又撫摸及按壓X私處約15分鐘，X驚醒但佯裝睡覺，並看到被告正使用手機，屏幕上出現色情廣告。被告其後離床洗手，X隨即上網求助，其後把事件告知母親及學校社工。被告最終被捕並承認犯案。