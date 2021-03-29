主教山配水庫擬年內有限度開放參觀　議員憂未來遭改建

深水埗區議會跟進保育主教山配水庫工作小組今日(29日)進行首次會議，討論就主教山配水庫推出多項計劃，包括社區保育參與計劃和導賞生態計劃等。負責配水庫加固工程的水務署則計劃，於今年稍後時間有限度開放配水庫予市民參觀。有議員關注主教山配水庫的保育安排，亦擔心該地點日後會被私人發展商改建成其他用途。

負責配水庫加固工程的水務署書面回覆表示，前深水埗配水庫的臨時加固和整理工程已於本月初大致完成，工程包括整理和保護較早前拆除的破碎建築構件，以便將來用作復修；以及鞏固配水庫頂部有潛在鬆脫可能的部分混凝土板塊、磚拱，以及其他有潛在危險的結構部分，以保持配水庫結構穩定及提高工地安全。

另外，為防止水浸，署方已為臨時排水設施進行維護以疏導雨水，並需完成臨時覆蓋物設置工程，以防止內部結構暴露，出現風化影響。另亦有其他改善工程，包括為配水庫提供內部照明及通風設施。

工作小組成員何啟明表示，古物古蹟辦事處的公眾諮詢只提及是否贊成將配水庫定為一級歷史建築，並未提及保育層面。他指政府《活化歷史建築伙伴計劃》過往都由發展商自行決定如何發展，而未有顧及區內居民意見，例如北九龍裁判法院和美荷樓等，恐難以在保育和私人發展做到平衡，遂建議港府負責該處保育工作而非外判。

古物古蹟辦事處代表莫玉霞於會上表示，主教山配水庫日後若成為一級歷史建築，就可列為法定古蹟的備用名單上，但仍須由發展局評估能否成為法定古蹟；而且主教山配水庫已獲港府確認保育，故不會突然拆卸。莫又指，古諮會將就雅賓利食水配水庫、山頂食水配水庫和歌賦山食水配水庫進行視察，了解其文物價值，預料今年內將完成研究報告。