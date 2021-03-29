幼貓「可樂」被抱走案　被告稱以為是流浪貓

深水埗一間建材店一隻三個月大幼貓「可樂」無故失蹤，店主事後翻查店舖「天眼」，發現「可樂」在店外享受日光浴期間疑被人偷走，遂報警求助。一名43歲男子疑涉案被捕，他否認一項盜竊罪，案件今（29日)於西九龍法院開審。據庭上披露無律師代表的被告承認抱走涉案幼貓回家，惟爭議背後原因是他不知道該貓屬於建材店，認為是流浪貓且見牠衝出馬路，恐有生命危險才會抱走。被告亦透露：「係大陸撿過這種貓，當時無人上門找。」

操普通話的43歲被告王乾報稱任售貨員。控罪指他於2020年11月27日，在深水埗荔枝角道224號萬城建築裝飾有限公司外偷竊一隻貓，價值3000港元，屬陳容的財產。

貓主陳容供稱，涉案幼貓「可樂」住在她經營的建材店，頸上戴著貓帶和一個紫色鈴鐺，但不會用繩梱起。當日早上陳和「可樂」在店外玩耍片刻便回店工作，「可樂」繼續躺在門外。一小時後，陳未見「可樂」如常般回店喝水便四處找貓，卻找不到。因為擔心「可樂」失蹤，陳查看鄰近士多店的閉路電視，發現曾有一名男士望著她和「可樂」玩耍，未竟便趁陳行開時上前抱走「可樂」。陳即時報警處理，數天後接到警察通知指找回失貓，並成功從警員手上接回「可樂」。

當被告盤問陳時，他先道出其說法指當日他買餸後，途經上址看見陳玩貓後進店，該貓則跑到南洋銀行外。被告以為牠是流浪貓，先上前摸貓與牠玩耍，隨後抱起它帶回家。惟陳不同意該說法並指她從閉路電視片段看到，被告沒有與「可樂」玩耍，而是「好自然地拎起就走」。