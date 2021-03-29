中學校長會批課室裝CCTV影響學習　促停止討論議題

多名議員多次倡議在課室安裝閉路電視(CCTV)，香港中學校長會今日(29日)發文反對該措施，稱該會一直擔心過度監察，令教師在明示或暗示下被迫灌輸式教學，亦意味對全體教師的不信任及不尊重，並為師生帶來更大精神壓力。他指，任何人提出激進行動干預教育前，應反思是為教育還是反教育，又指當教育局高層向公眾發聲反對引進課室閉路電視，與學界聲音一致時，有關課題亦應停止討論。

中學校長會榮譽總幹事黃謂儒撰文指，憂慮安裝CCTV會衍生一連串問題，包括誰人可監看錄影、管理程序和尺度、如何遵守私隱條例等，教師需費神處理與大部分學生學習無關的CCTV問題。

黃又指，措施令學生更害怕犯錯、出醜及嘗試，有學生更會消極或抵抗，視CCTV為權威欺壓，課堂原來生動的問答回應、活潑的師生關係和互動將大受影響，學習過程被嚴重扭曲，學習成效大打折扣。

黃又質疑，現時教師身份是否已成原罪，將社會問題歸咎學校，以「一竹篙打一船人」方式把極少數教師未如理想的教學表現無限放大，「即使船翻連累所有其他乘客陪葬大海也在所不惜」，反問誰能得益。