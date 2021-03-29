周四起放寬戲院入座上限至75%　泳池泳灘同日起重開

香港新冠肺炎疫情未止，適逢臨近復活節長假期，市民都會外出與親友共度佳節，惟有專家擔心假期過後或出現疫情反彈，呼籲公眾忍耐並指防疫措施不能過早放寬。政府今午(29日)公布所有社交距離措施會延至4月14日，將於本周四(4月1日)起，戲院、劇場及表演場地等的人數上限放寬至總人數75%；而公眾及私人泳池、泳灘將同日起重開。

至於其他餐飲及表列處所，如酒吧等的措施將維持不變。當局亦將向行會建議重開宗教場所，人數上限為30%，若獲行會通過，最快將在本周三(31日)實施。

政府指如市民完成2劑疫苗接種加14天後，現時有限度開放的表列處所員工可以完成接種疫苗為條件取代定期檢測；而學校以全體教職員定期檢測為條件來恢復全校面授半日課堂之安排，亦同樣可以完成接種疫苗為條件取代定期檢測。

另外，由低風險地區，包括澳洲、新西蘭、新加坡回港人士，於指定檢疫酒店隔離由21天將縮短至14天。而考慮到英國確診數字下降及疫苗接種程度，港府正與航空公司商討，於4月下旬派指定包機到當地接回港人；惟他們抵港後仍須在指定酒店檢疫。

就本地遊而言，商務及經濟發展局局長邱騰華指樂見業界對職員檢疫條件為接種疫苗持正面態度，但對參加市民要接種疫苗為復辦條件，業界有保留，現會繼續商討。

邱騰華指現時澳洲、新加坡、紐西蘭被視為低風險，為逐步開始旅遊有第一步。他指由3月起，本港一周不明源頭個案少過5宗的熔斷機制，正與新加坡當局商討。另外，亦在今日去信日本、韓國、越南、紐西蘭等10個國家商討旅遊氣泡詳情。他指現昤舉辦旅遊氣泡主要條件為雙重檢測、專屬航班等，但亦會考慮香港人參與前要先接種疫苗，因長遠亦是國際大趨勢，現會持續與各商會商討。