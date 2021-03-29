女童被虐殺案　辯方專家指繼母案發時嚴重抑鬱

5歲女童偕8歲兄長疑遭生父及繼母虐待，致女童最終死亡之案件，今（29日）在高院續審，辯方傳召死者繼母的精神科醫生蔡永傑作供，蔡醫生認為繼母（次被告）在案發時嚴重抑鬱症復發，影響她照顧自己及小朋友，無法履行好家庭主婦的工作，自控能力受影響，而她幾乎沒有社交活動，也沒有自己的社交圈子。

蔡醫生透過會見被告5小時及閱讀被告的微信訊息，診斷被告有嚴重抑鬱症，兩兄妹受虐的時間是她第3次抑鬱症病發，首2次分別是她12歲遭強姦，及2013年發現前夫有婚外情的時候。根據繼母與生父及朋友的微信對話，繼母曾說「我依家一單獨對住佢，我就會好似抖唔到氣咁⋯⋯好似比人鍊住條頸，火燒心」、「我係好大壓力，晚晚發噩夢，就算唔發，就係瞓唔好」、「應承我一樣嘢，如果有一日我真係有啲咩事，你要幫我睇住阿媽同阿B（親生女Y），知唔知」，蔡醫生認為繼母的精神及情緒健康失衡，壓力大到無法釋放，長期感到無助，導致頭痛、有睡眠問題、情緒低落，而「托孤」的行為更反映她有有嚴重自殺傾向。

就住繼母曾說「我有啲想鍊死自己的感覺」、「一家六口齊齊燒炭算數啦，快靚正」，蔡醫生認為死者繼母已十分絕望，但「當然都有可能有啲發晦氣」。繼母被捕至今約3年，一直被還押，但並無要求任何精神治療。蔡醫生則認為這與死者繼母當時有無情緒病並無牴觸，只有很多文獻顯示部分情況下，抑鬱症患者可以自己痊愈，視乎患者本身心理狀態、壓力源頭有否被移除等因素。

蔡醫生又指，案發前幾個月，繼母的抑鬱症愈趨嚴重，而小朋友的不服從、對抗性行為也愈來愈多，令繼母忽略了部分細節，將Z身體狀況轉差的情況，錯誤理解為Z頑皮、挑釁的行為。例如繼母曾對友人說「仆X，日日唔係屎就尿」，友人問「佢會唔會係身體出左問題」，繼母一口便咬定「一定唔係，佢特登唔出聲走去屙」。