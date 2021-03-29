70%受訪者撐推劏房租管　政黨倡訂6大核心內容保障租客

本港房屋問題一直備受關注，住在不適切住房的居民更是為數不少，政府委託劏房租務管制研究工作小組就立法規管劏房租務的研究已近尾聲，並將於本月底提交報告。有政黨進行民調，發現約70.2%受訪者贊成推行劏房租管，亦有約65%的受訪者表示應限制劏房租金的加幅。

民建聯於3月17至24日期間，以電話隨機抽樣訪問了448名18歲或以上的市民，是次調查發現，約65%的受訪者表示應限制加幅，而反對的只有20.5%。然而，對加幅上限的意見，以「與公屋加租相同，每兩年加租上限不高於10%」獲最多受訪者支持，佔約40%；其次則是「不應高於通脹升幅」，有23.5%市民支持。

對於續租權方面，有55.4%受訪者認為若劏房租戶沒有違反租約，就應獲得續租的優先權，業主不能隨便趕人走。而業主租戶彼此的「通知期」方面，維持現行1個月通知期與最少3個月通知期的分別為36.2%及39.8%。

該政黨綜合是次民調，提出劏房租管須包括6大核心內容，分別為設立每份租約的租金加幅上限、確立租住權保障、訂立書面合約保障權益、訂定合理的通知期、打擊濫收水電費、由法定組織落實租管。