港鐵去年發生8宗嚴重延誤事故　需罰款1500萬元

港鐵近年事故不斷，服務表現難以讓市民「收貨」。去年港鐵發生8宗嚴重延誤事故，需按機制罰款1500萬港元，該金額比去年罰8650萬港元減少約82%，罰款將撥作提供車費優惠。

根據服務表現安排，港鐵每宗延誤達31分鐘或以上的事故，若事故成因與港鐵有關，港鐵需按每宗事故的延誤列車服務時間長短，被政府罰款。此外，根據「分享利潤機制」，港鐵每年需從基本業務中的利潤，抽取部分利潤來回饋乘客，連同罰款在內，該兩筆金額會用作提供八達通車費每程97折的優惠，並為期最少6個月。

港鐵表示，雖然去年乘客車程準時度維持99.9%，但去年1月至12月仍錄得8宗31分鐘或以上的服務延誤，初步確認由港鐵控制範圍的因素引起，每宗所需撥出的金額分別為100萬至500萬港元不等，全年計合共1,500萬港元。

另外，港鐵去年基本業務利潤錄得43.81億港元，由於該金額少於50億港元，按照「分享利潤機制」，港鐵今年毋須從相關利潤中撥款作車費優惠回饋乘客，是該機制自2013年引入以來，港鐵首次不用「回水」。換言之，今年只有該1500萬港元的罰款，需撥作提供八達通車費每程97折優惠。