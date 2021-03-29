文員涉管有雷射筆　被裁定管有武器罪成

2019年11月2日全港有多個示威集會，一名文員涉在灣仔管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，被告早前否認控罪受審，今（29日）在沙田法院被裁定罪成。裁判官崔美霞認為被告帶備頸套等用具，顯然是準備與警衝突，而被告攜同雷射筆，必然有傷人意圖。裁判官下令被告還押至4月12日，以索取其背景報告後判刑。

33歲被告冼詠倫報稱文員，被控於2019年11月2日，在軒尼詩道北海中心外的公眾地方，管有一個能夠發出雷射光束的裝置。

警員早前供稱，當晚9時許到灣仔巡勤，見到約30名示威者在場，遂展開追捕，期間被告在行人路上向警員迎面跑來，直至相距約5米後即轉身向後跑。警員從後捉住被告，被告掙扎但最終被捕。警員其後在被告的背包，搜出涉案雷射筆、防毒面罩、頸套、袖套等物品。

裁判官裁決指，當日有人在現場參與非法集結，有人掟磚及縱火，亦有人用強光照向警方防線。被告選擇帶同整套裝備到達現場，明顯是有意掩飾身份，並跟警方發生衝突。裁判官認為被告沒有合理理由管有涉案雷射筆，唯一推論是用來傷人，故裁定被告罪成。