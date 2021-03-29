港鐵按機制減價1.7%　6月27日生效

政府統計處公布去年第4季運輸業名義工資指數，結果錄得-1.5%。根據港鐵票價調整方程式，代入該指數，以及去年12月綜合消費物價指數後，方程式計算結果為-1.7%，是該方程式首次計得負數結果。港鐵宣布，將按機制於今年6月27日減價1.7%，另會落實不同措施令使用八達通及車票二維碼的乘客，由今年4月1日至明年1月1日，維持節省約5%的實際車費。連同減價及優惠措施，涉及金額預計總值超過9億港元。

按現行港鐵票價調整方程式，對上一年12月綜合消費物價指數的一半，加對上一年第4季運輸業名義工資指數的一半，減去生產力因素，但該數值現時設定為「0」，再減去0.6%的特別扣減後，可得出當年的港鐵票價調整計算結果。當相關結果大於正或負1.5%時，港鐵便可按機制啟動加價或減價。相反，若相關結果少於正或負1.5%時，港鐵只需凍結票價。

政府統計處早前已公布去年12月綜合消費物價指數，結果為-0.7%；該處剛公布的去年第4季運輸業名義工資指數為-1.5%，兩者除二後相加，再減去0.6%特別扣減後，計出結果為-1.7%。

不過，有1.58%的延後加幅原定安排於今年追加。港鐵宣布，相關延後加幅將按機制安排延後處理。