去年山泥傾瀉事故急增逾60%　土力處研無人機播種減水土流失

香港山多雨水多，每逢雨季均容易發生山泥傾瀉。土木工程拓展署轄下土力工程處今日(29日)舉行2021年雨季前斜坡安全傳媒簡報會，公布去年接獲214宗山泥傾瀉報告，其中有約70%的山泥傾瀉影響建築物、寮屋、道路、行人路等，較前年(2019年)131宗為多。為幫助山泥傾瀉後加快植被重生，該處今年起引入1部無人機在空中播種，望在一些天然山坡上種植植物，穩固山坡。

根據天文台紀錄，去年全年雨量為2,395毫米。而去年錄得的2次山泥傾瀉警告，分別在6月6日及8月19日發出，其中6月6日天文台發出黑色暴雨警告。土力工程處副處長(港島)張秉業表示，當日於西貢山寮下路有約88立方米山泥塌下，損毀斜坡下方3部私家車。

張續指，去年接獲214宗山泥傾瀉事故報告，較過去30年平均的300宗為少，但較前年的131宗為多，他解釋，因為去年發出2次黑色暴雨警告，雨量密集且大，因個別暴雨的因素，觸發更多山泥傾瀉。

土力工程處總土力工程師陳惠蓮表示，不少山泥傾瀉發生在天然山坡上，令山上留下一道道光禿禿的痕迹，而大自然有其修復機制，當有種子落在斜坡上，植物會發芽生長，經過一段時間，植物就會覆蓋斜坡，減少水土流失的情況，從而減低再次發生山泥傾瀉的風險。

該處今年起引入無人機在山坡上播種並進行實驗計劃，即在無人機上安裝播種器，並在粉錦公路、粉嶺公路及石崗的山坡播種，一天可飛行約100平方米，連同租用無人機、操控人員及保險等行政費用，每次飛行的成本約1萬至2萬港元，從而比較以往需用人力在山坡上興建平台等涉及數十萬港元的成本及風險，研究無人機播種的效益及長遠能否取代人力播種。