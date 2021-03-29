的士商會招募新人入行　完成課程加入車會可免學費

新冠肺炎疫情嚴重打擊本港經濟及市民日常生活，最新失業率更飆升至7.2%。「香港的士小巴商總會」、「的士車行車主協會」及「香港的士業議會」與駕駛學院招募新人加入的士司機行列，並設學費報銷，目標令更多市民重投勞工市場，計劃將由今日（29日）開始，暫時為期兩個月，預計將會有超過8000人報名。

交通界議員易志明表示，現時職業的士司機「買少見少」，2018年更有一半的士司機超過60歲。他認為除了招募及培訓新人加入行業，亦要加快審批的士加價，提高的士業入息吸引力，令更多年輕人加入。香港的士小巴商總會理事長周國強亦促政府加強打擊及修例監管白牌車，而三個工會亦會加強嚴懲拒載及違規的司機。

的士車行車主協會主席袁揚威表示，參加此募集辦法非常簡單，只要透過三個工會共60多個會員報名，便會轉介往駕駛學校接受培訓，包括筆試課堂、的士司機職前課程等，而任何透過此募集，成功考取的士駕駛執照，並在指定時間參與此募集入職的士司機，均可退回學費約1510港元，並免收首月按金，讓新晉司機熟習環境。他又認為的士司機工作具挑戰，更是多勞多得。

香港的士業議會主席熊永達則指，過往的士司機招募都是個別性質，是次系統性培訓，希望能一步一步地引領新晉司機入行，教導他們工作態度、機件維修以及工作技巧，避免他們因為無從入手而造成人才流失。