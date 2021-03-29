青少年吸毒惹關注　去年被呈報人數升6%　吸食K仔飆69%

禁毒常務委員會今日(29日)公布2020年全年本港吸毒情況，根據藥物濫用資料中央檔案室的數字，吸食大麻及氯胺酮(俗稱「K仔」)的人數分別按年上升29%及18%。而被呈報的青少年吸毒人數亦按年上升6%，當中吸食K仔人數更大增69%。此外，雖然同期被呈報的整體吸毒人數按年下降，但有關數字或受疫情影響，致呈報機構接觸到的吸毒者人數有所減少。

最新統計數據顯示，去年被呈報的整體吸毒人數5,569人，較2019年的5,772人下降4%。然而被呈報的21歲以下吸毒人數有525人，較前年494人上升6%，當中學生佔該年齡組別35%，比前年的26%高。

而去年被呈報吸食大麻的人數有673人，較前年522人上升29%；吸食K仔人數則有499人，較前年423人上升18%。大麻是青少年最常吸食的毒品，在被呈報的21歲以下吸毒者中，吸食大麻人數有275人，較前年235人上升17%。而青少年吸食K仔人數亦大幅趨升，由前年48人上升至去年81人，升幅多達69%。

至於去年首次被呈報的吸毒人數較前年下降12%，減至1,423人，當中大麻是最常被吸食的毒品，吸食人數達444人，較前年的348人上升28%。整體被呈報吸食危害精神毒品的人數有3,409人，吸食麻醉鎮痛劑的則有2,842人。海洛英依然是最常被吸食的單一毒品種類，但去年被呈報的吸食人數為2,837人，較前年下降2%；至於最常被吸食的危害精神毒品則是「冰毒」，吸食人數下降9%。