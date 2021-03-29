乙肝病毒可經母嬰傳染　80%孕婦處方藥物治療減風險

自1988年起，每名孕婦在每次懷孕期間都會進行乙肝測試。

世界衞生組織定下目標，在2030年前將5歲兒童乙型肝炎確診率低於0.1。本港公立醫院亦積極配合相關計劃，去年中起為高病毒量的乙肝孕婦，在懷疑患病期間處方抗病毒藥物，以減低母嬰傳播風險，醫管局表示，帶有乙肝病毒的孕婦中，80%已獲處方抗病毒藥物，該局目標是兒童乙肝患者可「清零」。

醫管局質素及安全代理副顧問醫生高君龍表示，若母親受感染，其所生嬰兒便是乙肝的高風險感染群組，無論孕婦採自然分娩或剖腹生產，過程中均可把病毒傳播給嬰兒，嬰兒若染上乙肝病毒，又沒有任何預防措施，當中有90%嬰兒會成為慢性乙肝患者。

廣華醫院婦產科部門主管梁永昌表示，自1988年起，本港孕婦在懷孕期間均會接受乙肝測試，若孕婦患有乙肝，所誕嬰兒均會在出生後的24小時內，注射乙肝免疫球蛋白。在新安排下，乙肝孕婦會先作病毒載量檢測，並在懷孕的第28至32周，為高病毒載量的孕婦提供抗病毒藥物治療方案，進一步減低母嬰傳播風險，為患有乙肝孕婦提供適切的肝科評估及轉介。

東區醫院內科顧問醫生勞偉祥表示，臨床數據和經驗顯示，懷孕期間服用抗病毒藥物「替諾福韋」，沒有增加懷孕媽媽及胎兒的風險，且現時也沒有證據顯示乙肝病毒可透過母乳餵哺傳播，而服用抗病毒藥物的母親母乳餵哺嬰兒亦屬安全。而孕婦產後須繼續接受醫學評估及治理肝炎，以決定須否繼續服用抗病毒藥物。

開展新措施後，有關數據顯示，約4%孕婦感染乙肝病毒，當中約17%有偏高的病毒載量，當中在肝臟科專科醫生評估後，有約80%給處方抗病毒藥物，至於其餘20%沒有參與的孕婦，因對該計劃未有詳細了解，故尚未參與當中。