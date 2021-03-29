銀行主任與母合謀　騙銀行4000多元佣金候判

渣打銀行一名前拓展部主任，為推高自己業職，讓任職酒樓經理的母親游說4名酒樓同事及一名熟客，透過他開設出糧戶口，又於5人不知情下，私下由母轉帳8萬至20萬港元的高額款項到5人戶口，再由他把有關款項轉回母親戶口，以營造他擁有高薪客戶及高業績的假象，騙取銀行約4000多港元的佣金。該對母子最終被捕，二人今（29日）於東區法院承認一項串謀詐騙罪，獲准保釋至4月20日判刑，期間待索閱他們的背景、社會服務令及感化報告。

被告林其鋒（30歲），案發時是渣打銀行(香港)有限公司(渣打銀行)客戶拓展部主任，其母張佩君（56歲）則是金御海鮮酒家(金御)分店經理。兩人承認於2017年4月11日至12月18日，一同串謀詐騙渣打銀行，即促使5人在該銀行開設戶口，又私自在該些戶口轉出及轉入款項。

案情指林可透過替客戶設立戶口以獲取業績及佣金，而客戶轉入的薪金數額亦是計算的一部分。在案發時段，張在酒樓負責招聘及安排出糧等，並成功游說4名同事及一名熟客，透過其子開設出糧戶口。母子二人更在5人不知情下，從母親的戶口中，分別向該5個戶口轉帳高額款項，再由其子把相同金額轉回其母的銀行戶口內，成功令兒子獲得銀行多發放4420港元佣金。