旅遊氣泡有望重啟　政府「加辣」要求接種疫苗為參加條件

隨着疫情放緩，「旅遊氣泡」有望重啟。惟商務及經濟發展局局長邱騰華今(29日)設條件「加辣」，要求港人參與前需要先接種疫苗，但未有透露是否有指定疫苗，他又指旅遊氣泡暫未有具體時間表，現時正與新加坡當局商討。

邱騰華表示，現時澳洲、新加坡、新西蘭被視為低風險，會是逐步開始重啟旅遊的第一步。對於早前與新加坡建立的旅遊氣泡，邱騰華指由3月起，本港一周不明源頭個案少過5宗，符合熔斷機制，現時舉辦旅遊氣泡主要條件為雙重檢測、專屬航班等，但考慮到接種疫苗長遠亦是國際間重啟旅遊的大趨勢，認為香港人在參與旅遊氣泡前亦要先接種疫苗。

他形容旅遊氣泡為兩地的「保護膜」，相信完成疫苗接種為額外條件加強保障，其他國家亦會接受。他指今日去信日本、韓國、泰國、紐西蘭等10個國家商討設立旅遊氣泡詳情，最成熟應該是新加坡，但暫時未有時間表。他指現時持續與新加坡當局商討條件、具體詳情，但相信市民接種疫苗需時，故提早公布條件。

有傳媒問到旅遊氣泡會否有指定接種疫苗，局方迴避問題。邱騰華指政府對於確立與哪些國家建立旅遊氣泡會有一套認可標準，會考慮是否接種疫苗為先決條件。

就本地遊而言，邱騰華指樂見業界對職員檢疫條件為接種疫苗持正面態度，但對參加市民要接種疫苗為復辦條件，業界有保留，現會繼續商討。