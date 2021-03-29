扮演兩角色誘騙14歲少年手淫猥褻　警拘25歲男檢300件兒童色情物

警方於前晚(27日)接獲市民報案，指其14歲兒子在去年12月中，經網上交友平台結識一名男子，對方訛稱可為他介紹女網友，其後男子便假扮女網友，要求事主傳送裸照。及後，更要求事主外出見面，並威脅若不就範，會將其裸照公諸於世。

至上月21日，男子帶事主到其牛池灣公屋住所，要求他自行脫掉所有衣服，其後男子為事主手淫，事主因受驚下未有反抗，其後便自行離去。

沙田警區刑事調查隊鍾美褀督察表示，經翻查閉路電視錄影後，鎖定一名目標男子，今晨(29日)7時許，在牛池灣進行埋伏行動，以涉嫌「向十六歲以下兒童作出猥褻行為」拘捕1名姓鄺(25歲)男子，他現正被扣查。警方檢獲2部手機及電腦等證物，當中手機藏有100張兒童色情照片及200段兒童色情影片，至少有一名受害者，包括涉案男童，其他影片相信為網上下載。警方正調查有否更多人受害，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

鍾呼籲市民，在網上交友時應保持警覺，家長應多留意及關心子女使用互聯網的情況，另外，同類型案件的受害者應盡快向警方求助。