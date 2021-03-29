政Whats噏：法例過緊窒礙創科發展　楊文銳籲政府拆牆鬆綁

政府近年積極將香港打造成智慧城市，坊間亦有唔少人才運用創新科技改善大眾生活。智慧城市聯盟會長楊文銳(Gary)今(29日)出席活動時就話，要推動智慧城市發展有三大要素，包括點樣令創科成果「落地」。佢話當年制定本地法律時「太過完備」，搞到規管更嚴緊，無疑係窒礙咗創科發展。

Gary話要推動智慧城市發展，最重要係有足夠嘅資源、政策同埋令成果「落地」。他樂見政府近年喺創科方面投放唔少資源及推出相應政策，又話本地基礎配套都有優勢，例如電話同互聯網滲透率都較高。

之不過，即使創科人員有好嘅諗頭，都要有政策同法例配合先得。Gary話依家大部分法例都寫得「太完備」，舉例指如要喺本地推動無人駕駛車涉及好多法律問題，需要政府拆牆鬆綁先得，否則「如果想創造新嘅嘢，一做出嚟犯法咁就唔做得」，建議政府應特事特辦，畀相關人員可以喺合法情況下就相關技術做測試。之但係，佢又話規管得妥當亦有好處，舉例指唔少城市嘅電子錢包都唔容許跨銀行轉帳，而香港「轉數快」則受政府規管可作跨行實時轉帳，依家好多國家都參考香港嘅經驗。