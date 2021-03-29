政Whats噏：申請11次都抽唔中　何俊賢零動議變「黑仔王」

議員可以透過提出質詢同議員議案去監察政府施政，但議員議案需要經過抽籤，抽中先可以提出。根據最新嘅記錄，申請失利次數最多嘅係漁農界議員何俊賢(高佬賢)，有成11次咁多。實際上，佢亦有幾個月冇申請動議辯論，唔通偷懶？

議員議案雖然係無約束力，但過往都曾經出現過因議案獲跨黨派支持，最終政府需要「補鑊」喇，所以議員議案其實都唔係冇用嘅。

根據最新一份立法會文件，截至今日(29日)為止，高佬賢嘅申請失利次數多達11次，仲要上任至今都未獲編配過辯論時段添，認真黑仔喇！佢接受查詢時就話因為新冠肺炎疫情影響咗立法會大會議程，令議員議案都冇辦法提出，所以早排冇入到喇！

現時會議開始回復正常，高佬賢話嚟緊準備申請提出議員議案，依家仲考慮緊提乜嘢議案，但都會同業界相關咁話喎。佢亦透露，其實之前都有申請議員議案，但見到黨友葛珮帆提出同教育有關嘅議案，所以決定先讓路，等葛提出先。佢仲預計自己係累積失利次數最多，相信今個會期應該會可以討論到由佢提出嘅議案，仲形容「中硬」咁話。